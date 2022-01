Milano, notte di botti nonostante i divieti ma nessun ferito grave. Balconi incendiati in periferia (Di sabato 1 gennaio 2022) È stata una notte di fine d'anno con pochissimi feriti, anzi 'come non si ricordava da tempo a Milano e nell'Hinterland quella dei festeggiamenti per il Capodanno 2022. Lo confermano le centrali ... Leggi su leggo (Di sabato 1 gennaio 2022) È stata unadi fine d'anno con pochissimi feriti, anzi 'come non si ricordava da tempo ae nell'Hinterland quella dei festeggiamenti per il Capodanno 2022. Lo confermano le centrali ...

Advertising

leggoit : Milano, notte di botti nonostante i divieti ma nessun ferito grave. Balconi incendiati in periferia - infoitinterno : Milano, selva di botti nella notte nonostante lo stop. Balconi incendiati in periferia - Giorno_Milano : Milano, selva di botti nella notte nonostante lo stop. Balconi incendiati ma zero feriti - Petra71301259 : @laterza_vito Buon Anno caro Vito che ti porti salute e serenità..???? Ieri sera fino a notte tarda qui a Milano sem… - martina_lo_re : #Milano, selva di botti nella notte nonostante lo stop. Balconi incendiati ma zero feriti - IL GIORNO… -