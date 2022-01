Messa in tv Capodanno oggi 1 gennaio in tv su Canale 5: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 1 gennaio 2022) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su canale 5 per il giorno di Capodanno, oggi sabato 1 gennaio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su canale 5, canale di riferimento per i credenti, la Messa sarà trasMessa alle ore 10. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – Santa Messa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Il programma della Santache sarà trassu5 per il giorno disabato 1. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su5,di riferimento per i credenti, lasarà trasalle ore 10. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – SantaSportFace.

Advertising

zazoomblog : A che ora inizia la Messa di Capodanno 2022 con Papa Francesco: orario inizio su Rai 1 e Tv2000 - #inizia #Messa… - CorriereCitta : #Messa in tv oggi #1gennaio 2022: orario e dove vedere la Messa di #Capodanno con Papa Francesco - met2morphosis : L’ho pensato tutto il capodanno, ma quanto sono messa male? - FedericaFricano : #AlessandroBasciano e #sophie che brutto teatrino. In che c***o di casino ti sei messa cara Sophie. #gfvip… - wintaermore : mi sono struccata, messa a letto e per me questa notte di capodanno può anche finire qui perché sono stremata e sto… -