Me contro Te il Film – Persi nel Tempo, il nuovo sequel con Luì e Sofì da oggi in sala (Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo lo straordinario successo dei primi due capitoli, I Me contro Te tornano con il terzo Film della saga cinematografica che ha conquistato tutti. Il duo formato da Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Luì e Sofì debutta al cinema con il nuovo sequel che li vedrà protagonisti di una nuova entusiasmante avventura, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi. La magia porterà, infatti, i Me contro Te a viaggiare nel Tempo. Con loro l’amico Pongo ma anche i nemici di sempre, il Signor S e Perfidia, e una nuova agguerritissima nemica. Arriva oggi 1° gennaio nelle sale italiane Me contro Te il Film – Persi nel Tempo. Me contro Te Il Film – ... Leggi su velvetmag (Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo lo straordinario successo dei primi due capitoli, I MeTe tornano con il terzodella saga cinematografica che ha conquistato tutti. Il duo formato da Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Luì edebutta al cinema con ilche li vedrà protagonisti di una nuova entusiasmante avventura, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi. La magia porterà, infatti, i MeTe a viaggiare nel. Con loro l’amico Pongo ma anche i nemici di sempre, il Signor S e Perfidia, e una nuova agguerritissima nemica. Arriva1° gennaio nelle sale italiane MeTe ilnel. MeTe Il– ...

