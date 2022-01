Mattarella: “Poche risorse per la scuola, dall’istruzione dipende il futuro, occorre fare di più” (Di sabato 1 gennaio 2022) "L'istruzione - aspetto imprescindibile per la costruzione della pace e grammatica stessa del dialogo tra le generazioni- rappresenta una delle grandi sfide del nostro tempo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 gennaio 2022) "L'istruzione - aspetto imprescindibile per la costruzione della pace e grammatica stessa del dialogo tra le generazioni- rappresenta una delle grandi sfide del nostro tempo". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mattarella: “Poche risorse per la scuola, dall’istruzione dipende il futuro, occorre fare di più” - TV7Benevento : **Scuola: Mattarella, 'poche risorse per istruzione, sono investimenti per futuro'**... - margauxiaria : @MarinoMorgana Mattarella imbarazzante come poche al mondo. Ti abbraccio Morghi ?? resistiamo ? - fgr62 : RT @SerenaMaurelli: #Mattarella grande esempio di serietà e sobrietà poche parole dritte al cuore grazie Presidente - SignorAldo : RT @SerenaMaurelli: #Mattarella grande esempio di serietà e sobrietà poche parole dritte al cuore grazie Presidente -