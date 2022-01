Mattarella “Garantire equilibrio tra economia e giustizia sociale” (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In un messaggio inviato a Papa Francesco in occasione della 55ma Giornata Mondiale della Pace, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea come il tema scelto “rappresenta per le istituzioni, i governanti e tutti coloro che rivestono responsabilità sociali e politiche un rigoroso richiamo e – al tempo stesso – un appassionato spunto di riflessione sugli strumenti per affrontare con efficacia i problemi che affliggono un mondo multipolare e frammentato, quali quelli del degrado ambientale, della recrudescenza delle malattie, dell'aggravarsi della fame, delle croniche carenze d'acqua e del continuo riprodursi di conflitti. La pandemia in corso – aggiunge – ha reso ancora più complesse, come ricordato da Vostra Santità, le tre principali sfide sociali del nostro tempo: l'acuirsi della distanza tra le persone, la profonda crisi educativa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In un messaggio inviato a Papa Francesco in occasione della 55ma Giornata Mondiale della Pace, il presidente della Repubblica, Sergio, sottolinea come il tema scelto “rappresenta per le istituzioni, i governanti e tutti coloro che rivestono responsabilità sociali e politiche un rigoroso richiamo e – al tempo stesso – un appassionato spunto di riflessione sugli strumenti per affrontare con efficacia i problemi che affliggono un mondo multipolare e frammentato, quali quelli del degrado ambientale, della recrudescenza delle malattie, dell'aggravarsi della fame, delle croniche carenze d'acqua e del continuo riprodursi di conflitti. La pandemia in corso – aggiunge – ha reso ancora più complesse, come ricordato da Vostra Santità, le tre principali sfide sociali del nostro tempo: l'acuirsi della distanza tra le persone, la profonda crisi educativa ...

