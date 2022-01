(Di sabato 1 gennaio 2022) I vandali se la sono presa pure con Babbo Natale, danneggiandogli slitta e renne. Il 2022 di, frdi, è iniziato con un episodio decisamente spiacevole: al risveglio dopo la notte di Capodanno, infatti, diversi cittadini hanno scoperto che, tra un festeggiamento e l’altro, ignoti hanno preso di mira alcuneinstallate da ormai 40 giorni lungo tutta l’area commerciale della zona. In particolare, sono state rovinate le renne e la slitta di Babbo Natale presenti a Piazza Palmiro Togliatti, che hanno subìto anche il danneggiamento dei fili elettrici.le...

Advertising

CorriereCitta : Marino, incivili in azione: vandalizzate le luminarie natalizie a Santa Maria delle Mole -

Ultime Notizie dalla rete : Marino incivili

Il Corriere della Città

E' qui, infatti, che la maggior parte deglicontinua ad abbandonare i rifiuti ... Gli operai hanno già ripulito Capo Soprano, Albani Roccella, Ospizio, la zona che, partendo da via ...Armato semplicemente di guanti e di un sacco, si ferma a raccogliere quello che gli...faccio niente di eccezionale - afferma con modestia il savignanese - Lavoravo per una ditta di San,...MARINO (cronaca) - L'amara scoperta dei residenti questa mattina che adesso auspicano che i responsabili possano essere individuati grazie alle telecamere presenti nella zona ilmamilio.it - contenu .“Un film già visto. Passano gli anni ma sembra non cambiare mai niente sulla nostra isola. Nonostante il Natale sia alle porte e la nostra isola viva dì tur ...