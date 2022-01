Marica Pellegrinelli ha ritrovato l’amore? Ecco chi sarebbe il suo nuovo fidanzato (Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo la fine della sua relazione con Charley Vezza, Marica Pellegrinelli avrebbe ritrovato l’amore. L’ex moglie di Eros Ramazzotti è stata paparazzata in compagnia di un deejay e produttore molto importante e conosciuto nel mondo della musica house. Stiamo parlando di William Djoko, olandese ma di origini camerunensi. Sul settimanale Diva e Donna sono state infatti pubblicate dello foto di Marica insieme William. I due sono stati fotografati durante un’uscita serale, poi conclusa a casa di lei dove si è fermato a dormire anche il deejay. Il giorno seguente la coppia è stata paparazzata in aeroporto dove Djoko ha preso un volo per un viaggio di lavoro. Marica e la sua nuova fiamma non hanno ufficializzato la loro storia d’amore e suoi social desistono dal mostrarsi insieme. A quanto ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo la fine della sua relazione con Charley Vezza,avrebbe. L’ex moglie di Eros Ramazzotti è stata paparazzata in compagnia di un deejay e produttore molto importante e conosciuto nel mondo della musica house. Stiamo parlando di William Djoko, olandese ma di origini camerunensi. Sul settimanale Diva e Donna sono state infatti pubblicate dello foto diinsieme William. I due sono stati fotografati durante un’uscita serale, poi conclusa a casa di lei dove si è fermato a dormire anche il deejay. Il giorno seguente la coppia è stata paparazzata in aeroporto dove Djoko ha preso un volo per un viaggio di lavoro.e la sua nuova fiamma non hanno ufficializzato la loro storia d’amore e suoi social desistono dal mostrarsi insieme. A quanto ...

