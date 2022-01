Margherita Buy, chi sono l’ex compagno Renato De Angelis e la figlia Caterina (Di sabato 1 gennaio 2022) Margherita Buy, il chirurgo Renato De Angelis è l’ex compagno dell’attrice nelle sale con il film “7 Donne E Un Mistero”: dalla loro unione è arrivata la figlia Caterina. Stasera l’attrice sarà tra gli ospiti di “Danza Con Me” con il resto del cast del lungometraggio diretto da Alessandro Genovesi. Nato a Salerno nel 1962, De Angelis ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia alla Sapienza di Roma con il massimo dei voti. Dal 2015 ricopre ’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. Dopo la fine del matrimonio con il collega Sergio Rubini, Margherita Buy incontra Renato De Angelis nel 1996: dalla loro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 gennaio 2022)Buy, il chirurgoDedell’attrice nelle sale con il film “7 Donne E Un Mistero”: dalla loro unione è arrivata la. Stasera l’attrice sarà tra gli ospiti di “Danza Con Me” con il resto del cast del lungometraggio diretto da Alessandro Genovesi. Nato a Salerno nel 1962, Deha conseguito la laurea in medicina e chirurgia alla Sapienza di Roma con il massimo dei voti. Dal 2015 ricopre ’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma. Dopo la fine del matrimonio con il collega Sergio Rubini,Buy incontraDenel 1996: dalla loro ...

