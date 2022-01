Marche, operazione Atlantide della Guardia Costiera: sequestrati 526 kg di prodotti ittici, una denuncia (Di sabato 1 gennaio 2022) ANCONA - Nel periodo tra il 6 ed il 29 dicembre 2021, sono state effettuate 109 ispezioni, che hanno riguardato pescherecci (29), pescherie (33), ristoranti (25), venditori ambulanti (19), grossisti/... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 1 gennaio 2022) ANCONA - Nel periodo tra il 6 ed il 29 dicembre 2021, sono state effettuate 109 ispezioni, che hanno riguardato pescherecci (29), pescherie (33), ristoranti (25), venditori ambulanti (19), grossisti/...

