Advertising

monrealeatoday : Manuel Messina, il primo bimbo nato a Palermo nel 2022 è monrealese - -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Messina

MonrealeLive

... Giulia Francescotti, Adele Falcone, Beatrice De Sanctis, Kevin Ranucci,Lardo e Srey Maffei. Ci saranno, infine, anche i Deejay Irene Ferrara e Marcoe l'attrice Teresa Saponangelo. ...... Giulia Francescotti, Adele Falcone, Beatrice De Sanctis, Kevin Ranucci,Lardo e Srey Maffei. In programma anche i deejay Irene Ferrara e Marcoe l'attrice Teresa Saponangelo. La ...Annullato per la pandemia il tradizionale evento in piazza del Plebiscito. Diretta alle 21.30 dal Maschio Angioino in streaming sui siti del Comune e su emittenti locali ...La presenza allo stadio “Franco Scoglio” di Raffaele Novelli nel derby con il Catania e le dichiarazioni di Ezio Raciti, che si era di fatto congedato dopo il successo con la Paganese, sembravano prop ...