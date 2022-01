Manchester City | Porro | “Mai parlato con Guardiola | forse non sa che mi hanno comprato”

(Di sabato 1 gennaio 2022) Vestire la maglia di un top club come ilè il sogno di tanti calciatori. Il passo da sogno a incubo, però, è piuttosto breve: lo sa bene Pedro, che non è riuscito a lasciare il segno in Premier League. Il 22enne, attualmente in prestito allo Sporting Lisbona, spera di restare in Portogallo. Il motivo? Lo ha spiegato in un’intervista al quotidiano lusitano ABola: “Non ho maicon Pep. A dir la verità credo che non sappia neppure che miacquistato. Tuttavia asanno sicuramente ciò che sto facendo“. SportFace.

Attualmente in vetta alla classifica del massimo campionato inglese c'è il Manchester City con 50 punti, davanti a Chelsea e Liverpool, rispettivamente con 42 e 41 punti.