Lutto nel mondo di Beautiful: è morta l’amatissima attrice Betty White (Di sabato 1 gennaio 2022) , una delle guest star illustri della soap. Di guest star famose in 35 anni di messa in onda ne sono apparse tantissime in Beautiful. Ma poche sono rimaste nel cuore dei fan come lei, Betty White. La famosissima attrice si è spenta nelle scorse L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 1 gennaio 2022) , una delle guest star illustri della soap. Di guest star famose in 35 anni di messa in onda ne sono apparse tantissime in. Ma poche sono rimaste nel cuore dei fan come lei,. La famosissimasi è spenta nelle scorse L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

TorinoFC_1906 : Il cordoglio per la scomparsa di Marco Mathieu ?? - Partigiani2021 : Lutto nel calcio femminile: a soli 35 anni è morto Salvatore Gervasi, medico della AS Roma. Pure lui per un inspieg… - xsheeranscarss : Ho finito la reunion di Harry Potter io adesso mi chiudo nel lutto - lillydessi : #Lutto nel #mondo dello #spettacolo: è #morta una #vera e propria #icona delle #serieTV - #Inews24 - ControDeliap : @frasianonimeper Sono entrata nel tuo profilo. Mi dispiace tanto per il tuo lutto. Abbraccio virtuale. Anzi ... -