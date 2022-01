Lutto a Beautiful | morta Betty White | l’attrice più longeva del cinema

(Di sabato 1 gennaio 2022) Un gravee in diverse altre serie tv:piùdel, aveva 99 anni., l’autodefinita “vecchia fortunata” i cui personaggi di anziani dolcemente sarcastici erano un appuntamento fisso in programmi TV e film, è deceduta: avrebbe dovuto compiere un secolo di vita il prossimo 17 gennaio. Il suo agente e amico intimo Jeff Witjas ha dichiarato alla rivista People che la donna era venuta a mancare. “Anche sestava per compiere 100 anni, pensavo che sarebbe vissuta per sempre”, ha detto Witjas. Poi ancora: “Mi mancherà terribilmente e anche il mondo animale che amava così tanto. Non credo cheabbia ...

Diventata nota grazie ai ruoli di successo di Sue Ann Nivens in Mary Tayler Moore e di Rose Nylund in Cuori senza età, è apparsa indal 2006 al 2009, anno in cui il suo personaggio muore.... Hope , con la quale ha ripreso a sentirsi nel momento in cui lei stava affrontando ilper la ... Liam e Ridge non gradiscono la presenza di Deacon, nelle Anticipazioni Americane di...Un grave lutto a Beautiful e in diverse altre serie tv: morta Betty White, l'attrice più longeva del cinema, aveva 99 anni.Lutto nel mondo di Beautiful: è morta l'amatissima attrice Betty White, una delle guest star illustri della soap opera americana.