Luca Sepe ricoverato per Covid. Il messaggio sui social: "Sto molto male, pregate per me" (Di sabato 1 gennaio 2022) Il popolare cantautore napoletano Luca Sepe è stato ricoverato per Covid . Ad annunciarlo è stato lui stesso, attraverso un post sul proprio profilo Facebook: “Sto male e sto andando a ricoverarmi... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 gennaio 2022) Il popolare cantautore napoletanoè statoper. Ad annunciarlo è stato lui stesso, attraverso un post sul proprio profilo Facebook: “Stoe sto andando a ricoverarmi...

Advertising

fanpage : Luca Sepe ricoverato per covid. Ad annunciarlo è lui stesso attraverso i suoi social. 'Sto male e sto andando a ri… - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: Luca Sepe ricoverato per covid. Ad annunciarlo è lui stesso attraverso i suoi social. 'Sto male e sto andando a ricoverarmi,… - Mario86652857 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Luca Sepe ricoverato per Covid «Sto male, pregate per me» - LelloConso : RT @fanpage: Luca Sepe sui social pubblica queste immagini e scrive: 'Sto male, pregate per me' - Lucavad72 : RT @fanpage: Luca Sepe ricoverato per covid. Ad annunciarlo è lui stesso attraverso i suoi social. 'Sto male e sto andando a ricoverarmi,… -