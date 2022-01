Love is in the air, anticipazioni settimanali: Kiraz sparisce (Di sabato 1 gennaio 2022) Serkan riconoscerà la bambina? Questa è la domanda che Eda e tutti i fan di Love is in the air si stanno facendo… Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate andranno in onda dal 3 al 7 gennaio 2022. Saranno i primi appuntamenti del nuovo anno e anche per questa settimana salteranno le puntate del sabato e della domenica. La messa in onda è prevista per le ore 16.55 circa su Canale 5. Dopo aver svelato a Serkan che Kiraz è sua figlia, Eda deve ora capire se lui accetterà oppure no l’idea di essere il padre della bambina; Melek in proposito ha pensieri all’insegna dell’ottimismo, al contrario di Ayfer che cerca di mettere in guardia Eda su un eventuale rifiuto dell’uomo. Deniz, avvisata riguardo alla partenza di Serkan, minaccia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 gennaio 2022) Serkan riconoscerà la bambina? Questa è la domanda che Eda e tutti i fan diis in the air si stanno facendo… Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con lediis in the air. Le nuove puntate andranno in onda dal 3 al 7 gennaio 2022. Saranno i primi appuntamenti del nuovo anno e anche per questa settimana salteranno le puntate del sabato e della domenica. La messa in onda è prevista per le ore 16.55 circa su Canale 5. Dopo aver svelato a Serkan cheè sua figlia, Eda deve ora capire se lui accetterà oppure no l’idea di essere il padre della bambina; Melek in proposito ha pensieri all’insegna dell’ottimismo, al contrario di Ayfer che cerca di mettere in guardia Eda su un eventuale rifiuto dell’uomo. Deniz, avvisata riguardo alla partenza di Serkan, minaccia ...

