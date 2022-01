L’ombra del Covid sui Giochi di Pechino | Bach | “Evento sicuro Siamo fiduciosi”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 1 gennaio 2022) Manca pochissimo all’inizio delle Olimpiadi Invernali di. L’attenzione del mondo, in queste ore di boom di, sta nel timore che la pandemia possa mettere in discussione i. Come fu per Tokyo 2020. E’ tornato a parlarne Thomas. Il Presidente del Cio si è sentito di rassicurare le delegazioni sportive mondiali che voleranno in Cina per sfidarsi e vincere le medaglie. Nel messaggio di fine anno, il numero uno dello sport mondiale, ha spento le ansie: “Non vediamo l’ora arrivino”. Per quando riguarda il pericolo delha aggiunto: “Abbiamo grande fiducia, che è basata sull’esperienza di Tokyo. Isaranno protetti e sicuri per tutti”. Come per Tokyo, anchesarà un momento di nuovo inizio per lo sport: “I...