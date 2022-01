Lo sport tra popolarità e business: così Tanzi costruì il suo impero (Di sabato 1 gennaio 2022) morto a 83 anni Calisto Tanzi, l'imprenditore legato alla Parmalat e al Parma calcio che acquistò da neopromosso nel 1989 e che portò a vincere la Coppa delle Coppe nell'indimenticabile notte di ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 1 gennaio 2022) morto a 83 anni Calisto, l'imprenditore legato alla Parmalat e al Parma calcio che acquistò da neopromosso nel 1989 e che portò a vincere la Coppa delle Coppe nell'indimenticabile notte di ...

Advertising

sportli26181512 : Dakar 2022, il prologo nelle auto è di Al-Attiyah, Sainz senior secondo. FOTO: Nasser Al-Attiyah si mette subito in… - stefanol2006 : @Ric746 Sono costretto a ripetermi: Sono un cittadino italiano senza marchio di purezza. Ogni 48 ore devo pagarmi… - surianof : Calisto Tanzi è morto a 83 anni: la Parmalat, il grande Parma e poi il crac tra finanza e sport via @fanpage - SkySport : Premier League, le partite della 21^ giornata Otto partite in programma tra oggi e il 3 gennaio In diretta su SkySp… - stefanol2006 : @Ric746 Ciao Ric, io sono un cittadino italiano senza marchio di purezza. Ogni 48 ore devo pagarmi il permesso di l… -