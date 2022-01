LIVE Tournée 4 Trampolini 2022 Garmisch in DIRETTA: Kobayashi impressionante ma Eisenbichler è vicino! Out Bresadola (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20: Ancora il russo Klimov pasticcia in atterraggio. Misura di 132 metri e primo posto con 252.2. Ora Aschenwald 15.19: Spigolata in atterraggio per il norvegese Forfang che rischia di rovinare un buon salto, con 131.5 metri, punteggio di 246 e secondo posto: Ora Klimov 15.18: Ancora un buon salto per il polacco Wolny che arriva a 132.5, punteggio totale di 246.5 e primo posto. Ora Forfang 15.17: Discreto salto del russo Sadreev: 128 metri, punteggio totale di 229.4. Ora Wolny 15.15: Si riparte tra poco con Sadreev, primo a saltare nella seconda serie 15.03: Eliminato l’unico italiano in gara, Bresadola, seconda serie tra circa 15? 15.00: Questi gli altri atleti qualificati per la seconda serie: Schmid, Peier, Huber, Leyhe, Lanisek, Johansson, Nakamura, C. Prevc, Villumstad, Tschofenig, ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20: Ancora il russo Klimov pasticcia in atterraggio. Misura di 132 metri e primo posto con 252.2. Ora Aschenwald 15.19: Spigolata in atterraggio per il norvegese Forfang che rischia di rovinare un buon salto, con 131.5 metri, punteggio di 246 e secondo posto: Ora Klimov 15.18: Ancora un buon salto per il polacco Wolny che arriva a 132.5, punteggio totale di 246.5 e primo posto. Ora Forfang 15.17: Discreto salto del russo Sadreev: 128 metri, punteggio totale di 229.4. Ora Wolny 15.15: Si riparte tra poco con Sadreev, primo a saltare nella seconda serie 15.03: Eliminato l’unico italiano in gara,, seconda serie tra circa 15? 15.00: Questi gli altri atleti qualificati per la seconda serie: Schmid, Peier, Huber, Leyhe, Lanisek, Johansson, Nakamura, C. Prevc, Villumstad, Tschofenig, ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tournée LIVE Tournée 4 Trampolini 2022 Garmisch in DIRETTA: tutti contro Kobayashi nella seconda tappa 13.42: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2021/2022 in programma a Garmisch Partenkirchen, in Germania Programma, ...

Extraliscio in concerto a Miami, il punk da balera all'Hit Week Il live in Miami chiude un anno bellissimo per gli Extraliscio, iniziato con Sanremo 21, passato per una tournée lunga e di successo, attraverso i Festival del Cinema di Venezia e Torino e l'omaggio ...

LIVE Tournée 4 Trampolini | Oberstdorf 2021 in DIRETTA | tutti contro Ryoyu Kobayashi ancora a porte chiuse Zazoom Blog 13.42: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2021/2022 in programma a Garmisch Partenkirchen, in Germania