LIVE Sport, risultati e news 1° gennaio in DIRETTA: iniziati Dakar, Tour de Ski e ATP Cup (Di sabato 1 gennaio 2022) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi (sabato 1° gennaio). Buon nuovo anno a tutti. Il 2022 inizia con una serie di eventi Sportivi assolutamente da non perdere e che seguiremo minuto per minuto nel corso di una giornata particolarmente intensa e da vivere in compagnia. Inizia la Dakar, con la prima speciale di 19 km che apre le danze del micidiale rally in Arabia Saudita. Prosegue il Tour de Ski con la sprint a tecnica classica di Oberstdorf, dove l’Italia spera in un buon risultato di Federico Pellegrino. Spazio per la tappa della Tournée dei Quattro Trampolini in scena a Garmisch senza dimenticarsi di altre competizioni da seguire con attenzione, tra cui la prima giornata della ATP Cup. OA Sport vi propone ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) Buongiorno e benvenuti alladi oggi (sabato 1°). Buon nuovo anno a tutti. Il 2022 inizia con una serie di eventiivi assolutamente da non perdere e che seguiremo minuto per minuto nel corso di una giornata particolarmente intensa e da vivere in compagnia. Inizia la, con la prima speciale di 19 km che apre le danze del micidiale rally in Arabia Saudita. Prosegue ilde Ski con la sprint a tecnica classica di Oberstdorf, dove l’Italia spera in un buon risultato di Federico Pellegrino. Spazio per la tappa dellanée dei Quattro Trampolini in scena a Garmisch senza dimenticarsi di altre competizioni da seguire con attenzione, tra cui la prima giornata della ATP Cup. OAvi propone ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sport risultati e news 1° gennaio in DIRETTA: inizia la Dakar attesa per Tour de Ski e 4 Trampolini - #Sport… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali risultati 1° gennaio in DIRETTA: subito Tour de Ski 4 Trampolini e slittino a Capodanno! -… - GifGifuni : RT @allgoalsnapoli: Torna l'appuntamento con l’informazione sportiva di Marte Sport Live. Vi proponiamo la puntata odierna, andata in onda… - allgoalsnapoli : Torna l'appuntamento con l’informazione sportiva di Marte Sport Live. Vi proponiamo la puntata odierna, andata in o… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Alle 15.25 la 10 km femminile! -