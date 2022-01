LIVE Dakar 2022, prologo in DIRETTA: successi di Sanders e Al-Attiyah, Danilo Petrucci 23° e negativo (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE MOTO: VITTORIA DI Sanders, Danilo Petrucci 23° LA CRONACA DELLE AUTO: VITTORIA DI AL-Attiyah, CARLOS SAINZ 2°, LOEB 5° LA CLASSIFICA DELLE MOTO LA CLASSIFICA DELLE AUTO 11.20 Tra i camion si farà sul serio visto che alle 12.24 partiranno Sotniko, Akhmedtzianov e Akhmadeev su Kamaz, seguiti un minuto più tardi dai compagni di scuderia Shibalov, Nikitin, Tatarinov. Alle 12.28 l’altro Kamaz di Nikolaev, Iakovlev, Rybakov. 10.50 I primi camion scatteranno alle ore 12.24. 10.40 QUAD – L’argentino Andujar ha vinto col tempo di 1h10’10”, precedndo i 1’35” il francese Giroud e di 2’35” il cileno Enrico. 10.10 AUTO – Nassel Al Attiyah ha vinto il prologo tra le auto col tempo di 10’56”. Il qatarino ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE MOTO: VITTORIA DI23° LA CRONACA DELLE AUTO: VITTORIA DI AL-, CARLOS SAINZ 2°, LOEB 5° LA CLASSIFICA DELLE MOTO LA CLASSIFICA DELLE AUTO 11.20 Tra i camion si farà sul serio visto che alle 12.24 partiranno Sotniko, Akhmedtzianov e Akhmadeev su Kamaz, seguiti un minuto più tardi dai compagni di scuderia Shibalov, Nikitin, Tatarinov. Alle 12.28 l’altro Kamaz di Nikolaev, Iakovlev, Rybakov. 10.50 I primi camion scatteranno alle ore 12.24. 10.40 QUAD – L’argentino Andujar ha vinto col tempo di 1h10’10”, precedndo i 1’35” il francese Giroud e di 2’35” il cileno Enrico. 10.10 AUTO – Nassel Alha vinto iltra le auto col tempo di 10’56”. Il qatarino ...

