Libri | “Nazionali senza filtro” Roberto Anzolin

(Di sabato 1 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Massimo Prati) – Per la rubrica “” abbiamo raggiunto e intervistato Pierluigi Larotonda, autore del libro “”, illustrazioni di Luca Lucherini e edito da Freccia d’Oro. Cosa hanno in comune Beniamino Vignola e Gigi Piras? Franco Cresci e Luciano Castellini? Massimo Palanca ed Evaristo Beccalossi? Tutto e niente. Hanno militato in serie A, fatto innamorare i tifosi, costruito storie e rapporti veri che resistono all’usura del tempo. Carriere tali da spalancar loro le porte della Nazionale. Eppure per le loro figurine sono rimaste azzurrabili e non azzurre. Non e? scattato il feeling, hanno fatto scelte impopolari, non piacevano ai C.T. o chissa? quale altro cavolo di motivo. Soddisfazioni e trofei nei club, ma la Nazionale no. Di questa categoria si occupa l’autore che ...