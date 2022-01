Legge Bilancio, Zennaro (Lega): “5 milioni per rilanciare il comparto ceramica artistica e tradizionale” (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA – Con la Legge di Bilancio è stata approvata una importante misura per il sostegno del comparto della ceramica artistica e tradizionale: 5 milioni di euro per il 2022 che andranno a rifinanziare la Legge 188/90 che regolamenta il settore, finalizzati alla elaborazione e alla realizzazione di specifici progetti per valorizzare e rilanciare il comparto. “Un provvedimento utile che dimostra l’attenzione del Governo nel riconoscere l’importanza del settore artigiano e tradizionale – dichiara il deputato Antonio Zennaro (Lega), che ha presentato nei mesi scorsi un disegno di Legge per la tutela e la promozione della ceramica ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA – Con ladiè stata approvata una importante misura per il sostegno deldella: 5di euro per il 2022 che andranno a rifinanziare la188/90 che regolamenta il settore, finalizzati alla elaborazione e alla realizzazione di specifici progetti per valorizzare eil. “Un provvedimento utile che dimostra l’attenzione del Governo nel riconoscere l’importanza del settore artigiano e– dichiara il deputato Antonio), che ha presentato nei mesi scorsi un disegno diper la tutela e la promozione della...

