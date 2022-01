**Lavoro: Mattarella, ‘garantire equilibrio tra libertà economica e giustizia sociale’** (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “La pandemia da Covid-19 ha ulteriormente aggravato le problematiche inerenti al mercato del lavoro, rendendo le persone che vivono in condizioni di precarietà -e che molto spesso sono escluse dai sistemi di protezione sociale- ancora più vulnerabili. La ringrazio, Santità, per aver rivolto il Suo pensiero al ruolo che è chiamata a ricoprire la politica in questo ambito, ovvero quello di promuovere, e garantire in ogni circostanza, il giusto equilibrio tra libertà economica e giustizia sociale”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Papa Francesco in occasione della 55/ma Giornata della Pace. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “La pandemia da Covid-19 ha ulteriormente aggravato le problematiche inerenti al mercato del lavoro, rendendo le persone che vivono in condizioni di precarietà -e che molto spesso sono escluse dai sistemi di protezione sociale- ancora più vulnerabili. La ringrazio, Santità, per aver rivolto il Suo pensiero al ruolo che è chiamata a ricoprire la politica in questo ambito, ovvero quello di promuovere, e garantire in ogni circostanza, il giustotrasociale”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato a Papa Francesco in occasione della 55/ma Giornata della Pace. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

