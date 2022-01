Lavori usuranti, anche i docenti di scuola primaria rientrano nella categoria: avranno diritto alla pensione anticipata (Di sabato 1 gennaio 2022) Oltre agli insegnanti della scuola dell’infanzia, dal 2022 anche i maestri e i collaboratori scolastici della primaria, rientreranno tra i lavoratori usuranti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 gennaio 2022) Oltre agli insegnanti delladell’infanzia, dal 2022i maestri e i collaboratori scolastici della, rientreranno tra i lavoratoriL'articolo .

Advertising

wam_the : Pensione anticipata per lavori usuranti 2022: la tabella - Vittorio1Elle : @segreteria_MZ Mi spiace per lei ma io ne ho 53 e sto una favola soprattutto con la mente, qualche acciacco l'ho vi… - Nat_Casatelli : RT @EugenioCardi: 'Anche oggi in Aula al lavoro' la povera Paita, vi rendete conto? ?? Terribile davvero. Io a questo punto inserirei quell… - Beatric16522218 : RT @EugenioCardi: 'Anche oggi in Aula al lavoro' la povera Paita, vi rendete conto? ?? Terribile davvero. Io a questo punto inserirei quell… - AnnickQuemper : RT @EugenioCardi: 'Anche oggi in Aula al lavoro' la povera Paita, vi rendete conto? ?? Terribile davvero. Io a questo punto inserirei quell… -