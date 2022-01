L'Australia ha iniziato il 2022 con nuovi picchi di coronavirus (Di sabato 1 gennaio 2022) La situazione è difficile anche nel paese che ha tentato di sbarrare le frontiere e ha adottato politiche molto rigide e severe. a ... Leggi su globalist (Di sabato 1 gennaio 2022) La situazione è difficile anche nel paese che ha tentato di sbarrare le frontiere e ha adottato politiche molto rigide e severe. a ...

Advertising

GdB_it : Festa grande in Australia dove il 2022 è già iniziato - LinkaTv : E' iniziato Lego Masters Australia su #boingtv Clicca qui per classifica tweet: - kappaTI : In Nuova Zelanda e Australia il 2022 è già iniziato. Tra chi impone restrizioni e chi non teme gli assembramenti -… - PamCar86 : Vorrei teletrasportarmi nell'altra parte del mondo dove è già iniziato il 2022 per evitare di sentire i festeggiame… - Davide19663174 : @info_zampa @Sindelarr @FranceskoNew @Patriziapattys @RobiVil @MaeyCat @PMO_W @giuseppe1994na @Moonsha72460823… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia iniziato L'Australia ha iniziato il 2022 con nuovi picchi di coronavirus La situazione è difficile anche nel paese che ha tentato di sbarrare le frontiere e ha adottato politiche molto rigide e severe. L'Australia ha iniziato il 2022 con nuovi picchi di coronavirus a causa della rapida estensione di un focolaio negli Stati orientali del Paese: entrambi il Nuovo Galles del Sud e Victoria hanno ...

Covid: Australia, il nuovo anno inizia con record di casi L'Australia ha iniziato il 2022 con nuovi picchi di coronavirus a causa della rapida estensione di un focolaio negli Stati orientali del Paese: entrambi il Nuovo Galles del Sud e Victoria hanno ...

Covid: Australia, il nuovo anno inizia con record di casi Agenzia ANSA L'Australia ha iniziato il 2022 con nuovi picchi di coronavirus Il bilancio giornaliero segna un nuovo record nazionale di 33.161 contagi rispetto ai 32.946 registrati nelle 24 ore precedenti.

Dai Giochi di Pechino ai Mondiali in Qatar, un 2022 di grande sport in Cina le Olimpiadi invernali a febbraio, i Mondiali di atelia leggera e di nuoto rinviati nel 2021. A gennaio la Coppa d'Africa di calcio ...

La situazione è difficile anche nel paese che ha tentato di sbarrare le frontiere e ha adottato politiche molto rigide e severe. L'hail 2022 con nuovi picchi di coronavirus a causa della rapida estensione di un focolaio negli Stati orientali del Paese: entrambi il Nuovo Galles del Sud e Victoria hanno ...L'hail 2022 con nuovi picchi di coronavirus a causa della rapida estensione di un focolaio negli Stati orientali del Paese: entrambi il Nuovo Galles del Sud e Victoria hanno ...Il bilancio giornaliero segna un nuovo record nazionale di 33.161 contagi rispetto ai 32.946 registrati nelle 24 ore precedenti.in Cina le Olimpiadi invernali a febbraio, i Mondiali di atelia leggera e di nuoto rinviati nel 2021. A gennaio la Coppa d'Africa di calcio ...