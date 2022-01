Lasciarsi un giorno a Roma: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 1 gennaio 2022) Lasciarsi un giorno a Roma: trama, cast e streaming del film Questa sera, 1 gennaio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Lasciarsi un giorno a Roma, film di genere commedia, sentimentale del 2021, diretto da Edoardo Leo (durata 112 minuti). Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Tommaso e Zoe vivono insieme da dieci anni. Lei ha un importante ruolo dirigenziale in un’azienda che realizza videogame; lui è uno scrittore il cui ultimo libro ha un finale triste che non piace al suo editore, e risponde alla posta del cuore di una rivista femminile dietro lo pseudonimo Marquez. A quella rubrica Zoe invia una lettera in cui spiega di voler lasciare il proprio compagno, non sapendo che Marquez è Tommaso. E lui, venuto a ... Leggi su tpi (Di sabato 1 gennaio 2022)un: trama, cast e streaming delQuesta sera, 1 gennaio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondaundi genere commedia, sentimentale del 2021, diretto da Edoardo Leo (durata 112 minuti). Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Tommaso e Zoe vivono insieme da dieci anni. Lei ha un importante ruolo dirigenziale in un’azienda che realizza videogame; lui è uno scrittore il cui ultimo libro ha un finale triste che non piace al suo editore, e risponde alla posta del cuore di una rivista femminile dietro lo pseudonimo Marquez. A quella rubrica Zoe invia una lettera in cui spiega di voler lasciare il proprio compagno, non sapendo che Marquez è Tommaso. E lui, venuto a ...

