Lasciarsi un giorno a Roma film di Edoardo Leo: cast personaggi, trama, dove vederlo (Di sabato 1 gennaio 2022) Lasciarsi un giorno a Roma film con Edoardo ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 1 gennaio 2022)uncon...

Advertising

elidefincato : RT @RBcasting: 'Lasciarsi un giorno a Roma', il nuovo film di Edoardo Leo da oggi su Sky e NOW. Con Edoardo Leo, Marta Nieto, Claudia Gerin… - SonoMaleducata : Primo film della giornata 'Lasciarsi un giorno a Roma'. Mi so' fatta un bel piantone. Daje. - RBcasting : 'Lasciarsi un giorno a Roma', il nuovo film di Edoardo Leo da oggi su Sky e NOW. Con Edoardo Leo, Marta Nieto, Clau… - zazoomblog : Lasciarsi un giorno a Roma: tutto quello che c’è da sapere sul film - #Lasciarsi #giorno #Roma: #tutto - cinemaniaco_fb : ?????????????? Lasciarsi un giorno a Roma, la recensione: Edoardo Leo ci racconta la fine di un amore… -