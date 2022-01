Lasciarsi un giorno a Roma di Edoardo Leo arriva su Sky e NOW TV (Di sabato 1 gennaio 2022) Arriverà il 1° gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, il nuovo film Sky Original, Lasciarsi UN giorno A Roma, una co-produzione italo-spagnola Italian International Film - Neo Art Producciones con Vision Distribution, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano.Lasciarsi UN giorno A Roma è un film di Edoardo Leo, con... Leggi su digital-news (Di sabato 1 gennaio 2022) Arriverà il 1° gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, il nuovo film Sky Original,UN, una co-produzione italo-spagnola Italian International Film - Neo Art Producciones con Vision Distribution, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano.UNè un film diLeo, con...

Advertising

MontiFrancy82 : LASCIARSI UN GIORNO A ROMA, il film #SkyOriginal di @edoardoleo in prima visione il 1° gennaio su #SkyCinema e in s… - SMSNEWSOFFICIAL : LASCIARSI UN GIORNO A ROMA, il film #SkyOriginal di @edoardoleo in prima visione il 1° gennaio su #SkyCinema e in s… - GiovanniFazio9 : RT @edoardoleo: Edoardo Leo: «La lentezza è un pregio» - dr40653 : Lasciarsi un giorno a Roma è proprio un bel film ben fatto @edoardoleo - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Lasciarsi un giorno a Roma, la recensione del film Sky Original di e con Edoardo Leo -