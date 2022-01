L’anno che verrà visto con le serie tv (Di sabato 1 gennaio 2022) Il 2022 sarà un anno molto ricco, almeno sul fronte seriale. Arrivano infatti un paio di prequel attesissimi, racconti di qualità targati Hbo e Apple tv+ e qualche titolo nostrano ormai di culto. L’offerta sarà come sempre vastissima ma le vere gemme sempre poche. Non resta che attendere con fiducia L’anno che verrà, sperando possa regalarci gioie dentro e fuori dal piccolo schermo. Landscapers (Sky e Now Tv, 14 gennaio): molto attesa, soprattutto per il cast di primo piano che vede protagonisti Olivia Colman e David Thewlis, questa serie Hbo racconta la storia vera dei coniugi Susan e Christopher Edwards, una coppia inglese di mezza età che molti anni prima sei era macchiata dell’omicidio dei genitori della donna e del furto di un’ingente somma di denaro. Erano sempre riusciti a farla franca e la loro vita per quindici anni era ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 gennaio 2022) Il 2022 sarà un anno molto ricco, almeno sul fronte seriale. Arrivano infatti un paio di prequel attesissimi, racconti di qualità targati Hbo e Apple tv+ e qualche titolo nostrano ormai di culto. L’offerta sarà come sempre vastissima ma le vere gemme sempre poche. Non resta che attendere con fiduciache, sperando possa regalarci gioie dentro e fuori dal piccolo schermo. Landscapers (Sky e Now Tv, 14 gennaio): molto attesa, soprattutto per il cast di primo piano che vede protagonisti Olivia Colman e David Thewlis, questaHbo racconta la storia vera dei coniugi Susan e Christopher Edwards, una coppia inglese di mezza età che molti anni prima sei era macchiata dell’omicidio dei genitori della donna e del furto di un’ingente somma di denaro. Erano sempre riusciti a farla franca e la loro vita per quindici anni era ...

