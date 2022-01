L’Anno che verrà, I Cugini di Campagna cantano i Maneskin: la reazione di Amadeus (Di sabato 1 gennaio 2022) Grande successo per il Capodanno di RaiUno, L’Anno che verrà, condotto da Amadeus che ha letteralmente doppiato la concorrenza: 6.453.000 telespettatori con il 33,3% di share, mentre Capodanno in Musica su Canale5 si è fermato a 3.055.000 con il 16,7%. In onda dalle acciaierie di Terni, oltre al numeroso pubblico da casa, il conduttore ha avuto davanti un pubblico composto da 700 persone entrate con green Pass rafforzato più tampone negativo e ovviamente indosseranno mascherine FFP2. Tra le gag della serata, quella con i Cugini di Campagna che più volte si sono lamentati del fatto che i Maneskin copierebbero i loro abiti (?). Ecco che allora quando hanno cantato un successo della band capitanata da Damiano, Zitti e Buoni, Amadeus è intervenuto con ironia: “Questa non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Grande successo per il Capodanno di RaiUno,che, condotto dache ha letteralmente doppiato la concorrenza: 6.453.000 telespettatori con il 33,3% di share, mentre Capodanno in Musica su Canale5 si è fermato a 3.055.000 con il 16,7%. In onda dalle acciaierie di Terni, oltre al numeroso pubblico da casa, il conduttore ha avuto davanti un pubblico composto da 700 persone entrate con green Pass rafforzato più tampone negativo e ovviamente indosseranno mascherine FFP2. Tra le gag della serata, quella con idiche più volte si sono lamentati del fatto che icopierebbero i loro abiti (?). Ecco che allora quando hanno cantato un successo della band capitanata da Damiano, Zitti e Buoni,è intervenuto con ironia: “Questa non è ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro fiducia. L’Italia crescerà… - Quirinale : #Mattarella: L’augurio che sento di rivolgervi si fa più intenso perché, alla necessità di guardare insieme con fid… - sferaebbasta : Anche sta notte milioni di persone posteranno una foto in cui fingono di essere felici e in cui promettono che l’an… - gratefulgirvl : RT @CHl4RA: 2022 ti prego ho bisogno che tu sia l'anno in cui finalmente le cose inizieranno ad andare bene - doc_stranaamore : RT @barbarinapaty: Che sia FELICE Perché la felicità è salute famiglia amici lavoro posti belli da vedere cose buone da mangiare musica '… -