L'anno che verrà e Capodanno in musica, occhio al cronometro: il brindisi? Mai vista prima una roba così | Video (Di sabato 1 gennaio 2022) Gli occhi di tutti gli italiani sul cronometro. Rai o Mediaset, è un rito immancabile a Capodanno. Per questo quando nel 2016 lo show di Rai1 "taroccò" il countdown per bruciare la concorrenza e gridare il tradizionale "buon anno" con qualche secondo di anticipo, ne nacque un caso politico e legale, con un capostruttura di viale Mazzini accusato dai dirigenti di aver forzato la mano cedendo, addirittura, alle "provocazioni via sms" di Gigi D'Alessio. Da quel momento, massima attenzione da parte di tutti i protagonisti, per evitare polemiche, figuracce e guai, visto che in ballo ci sono milioni di contratti pubblicitari. In questa edizione, come testimoniato dal sempre attento Lallero (no degli utenti Twitter più preparati, ironici e interessanti in tema di piccolo schermo) L'anno che verrà ...

