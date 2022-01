La strage di Capodanno in Italia | almeno 400 animali domestici morti a causa dei botti

Advertising

AFAntoAnt : RT @cresce_m: Botti Capodanno, strage di animali: 400 fra cani e gatti morti, migliaia fuggiti. Bilancio peggiore rispetto al 2020. Galera… - SAntoniucci : RT @fatina909: Botti di Capodanno, è strage di animali: almeno 400 fra cani e gatti morti, migliaia fuggiti. Bilancio peggiorato https://t.… - rossa_bodi : RT @fatina909: Botti di Capodanno, è strage di animali: almeno 400 fra cani e gatti morti, migliaia fuggiti. Bilancio peggiorato https://t.… - CinquiniC : RT @LAVonlus: Dopo la strage di storni causata dai botti di Capodanno a Roma lo scorso anno, per la notte di San Silvestro, abbiamo pattugl… - SIMO_CAVOUR : RT @LAVonlus: Dopo la strage di storni causata dai botti di Capodanno a Roma lo scorso anno, per la notte di San Silvestro, abbiamo pattugl… -

Ultime Notizie dalla rete : strage Capodanno

Storni in salvo Per scongiurare quanto accaduto lo scorso, quando a Roma migliaia di ... che lo scorso anno furono teatro dell'assurdadi animali che, svegliati improvvisamente da ...Per scongiurare quanto accaduto lo scorso, quando a Roma migliaia di storni morirono a causa dei botti, fin dalle ore 20.00 del 31 ... che lo scorso anno furono teatro dell'assurdadi ...È terribile il bilancio degli animali domestici morti in Italia nella notte di Capodanno. In base ai dati diffusi dall'Associazione italiana difesa animali e ...Le ordinanze dei sindaci previste per il Capodanno 2022 non hanno intimorito molte persone, che hanno comunque sparato creando danni a cani e gatti ...