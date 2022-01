La Salernitana ha un nuovo presidente, Iervolino: “farò di tutto per salvarla” (Di sabato 1 gennaio 2022) Il nuovo anno inizia nel migliore dei modi per i tifosi della Salernitana: la squadra che rischiava di chiudere i battenti ha adesso un nuovo proprietario. Poco prima della mezzanotte è arrivata la comunicazione da parte dei turstee dell’avvenuta accettazione della proposta vincolante per l’acquisizione, inviata dall’imprenditore napoletao a Melior e Widar Trust. Danilo Iervolino è il nuovo proprietario della Salernitana: “farò di tutto per salvare il club, punterò sui giovani e la crescita del club”, ha dichiarato il 43enne di Palma Campania, fondatore dell’Università Telematica Pegaso. Giancarlo Viglione, responsabile dell’ufficio legislativo della Federcalcio ha confermato la conclusione dell’operazione. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilanno inizia nel migliore dei modi per i tifosi della: la squadra che rischiava di chiudere i battenti ha adesso unproprietario. Poco prima della mezzanotte è arrivata la comunicazione da parte dei turstee dell’avvenuta accettazione della proposta vincolante per l’acquisizione, inviata dall’imprenditore napoletao a Melior e Widar Trust. Daniloè ilproprietario della: “diper salvare il club, punterò sui giovani e la crescita del club”, ha dichiarato il 43enne di Palma Campania, fondatore dell’Università Telematica Pegaso. Giancarlo Viglione, responsabile dell’ufficio legislativo della Federcalcio ha confermato la conclusione dell’operazione. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Gazzetta_it : Salernitana, Danilo Iervolino nuovo proprietario: conferma dalla FIGC - FBiasin : Il calcio italiano è quel sistema che alla mezzanotte di #SanSilvestro festeggia l’anno nuovo e tra un cotechino e… - mirkocalemme : Con Danilo #Iervolino, la #Salernitana per me si assicura un futuro solidissimo. Per rendere grande il suo progetto… - Silvia_Mio86 : RT @CorSport: #Iervolino nuovo patron della #Salernitana: «Primo obiettivo sarà conservare la A» - Silvia_Mio86 : RT @CalcioFinanza: La #Salernitana salva la #SerieA: Danilo #Iervolino nuovo proprietario -