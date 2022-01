La Salernitana è salva Il nuovo proprietario è il fondatore dell’Università telematica Pegaso

(Di sabato 1 gennaio 2022) Serie A, i trustee incaricati di cedere le quote societarie del team campano hanno preferito l'offerta di Danilo Iervolino a quella di un fondo Usa. Il club ha uno degli indici di liquidità più alti del campionato e conti in ordine

Lasiin extremis . Alle 23.55 dell'ultima sera disponibile per il passaggio di proprietà, i trustee hanno comunicato di aver accettato la proposta degli imprenditore napoletano ...E' Danilo Iervolino il nuovo proprietario della. La conferma della FIGC, come si legge su ' La Gazzetta dello Sport ', è arrivata poco prima della mezzanotte, termine entro il quale potevano essere accettate dai trustee le offerte di ...SERIE A - L'imprenditore napoletano, fondatore dell'Università Telematica Unipegaso, si appresta a diventare il nuovo proprietario della società granata. L'uffi ...Il nome di Iervolino era spuntato fuori nelle ultime 48 ore: in giornata l'imprenditore campano ha presentato un'offerta con annessa caparra del 5%. Ma, alla fine, la scelta è ricaduta su Iervolino Ac ...