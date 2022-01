La Salernitana è salva | Danilo Iervolino nuovo presidente del club granata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 1 gennaio 2022) Dopo mesi di incertezze e dubbi che ne avevano fatto temere l’esclusione, finalmente è arrivata la lieta notizia: lae resta in Serie A. I trustee, incaricati di vendere le quote societarie, hanno ritenuto vantaggiosa e accettato l’offerta di acquisto del 43enne imprenditore napoletano,, che, dopo le ulteriori verifiche da espletare nella giornata di lunedì, sarà nominato ufficialmentedel. La: come è avvenuta la cessione? E’ stato un 31 dicembre di passione quello vissuto ieri da tutto l’ambiente. Mentre in città i tifosi attendevano trepidanti notizie sul futuro della loro squadra, la Figc veniva informata ufficialmente ...