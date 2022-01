La Salernitana a Danilo Iervolino: l’offerta accettata all’ultimo minuto salva la serie A dei campani (Di sabato 1 gennaio 2022) La Salernitana passa a Danilo Iervolino. I trustee incaricati di cedere le quote societarie della Salernitana hanno accettato l’offerta dell’imprenditore napoletano e fondatore dell’Università Telematica Unipegaso. Scongiurando così in extremis l’incubo esclusione che sarebbe scattata se entro il 31 dicembre non fossero arrivate offerte per l’acquisto del club. Ora i trustee hanno 45 giorni di tempo per finalizzare il contratto. L’ufficialità dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì. Il nome di Iervolino era spuntato fuori nelle ultime 48 ore: nella giornata di ieri l’imprenditore campano ha presentato un’offerta con allegata la caparra del 5%. La proposta è stata considerata la più vantaggiosa dai trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò, che adesso dovranno definire l’iter ... Leggi su open.online (Di sabato 1 gennaio 2022) Lapassa a. I trustee incaricati di cedere le quote societarie dellahanno accettatodell’imprenditore napoletano e fondatore dell’Università Telematica Unipegaso. Scongiurando così in extremis l’incubo esclusione che sarebbe scattata se entro il 31 dicembre non fossero arrivate offerte per l’acquisto del club. Ora i trustee hanno 45 giorni di tempo per finalizzare il contratto. L’ufficialità dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì. Il nome diera spuntato fuori nelle ultime 48 ore: nella giornata di ieri l’imprenditore campano ha presentato un’offerta con allegata la caparra del 5%. La proposta è stata considerata la più vantaggiosa dai trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò, che adesso dovranno definire l’iter ...

