AGI - Neanche un secondo dopo l'inizio del 2022 è nata Olivia. La prima nata dell'anno in Italia è venuta alla luce a mezzanotte nella Casa di cura Santa Famiglia di Roma. Olivia pesa 3,800 Kg e sta bene come la mamma, Alexandra, per la gioia del padre Luca. La bellissima neo mamma, già Miss Roma 2014, lavora come modella. Il parto è avvenuto nella clinica romana di via dei Gracchi, l'unica mono specialistica in ostetricia e ginecologia che nel 2021 ha registrato un felice record di 2031 nuovi nati. E per il quinto anno consecutivo ha visto nascere il primo bambino dell'anno nella Capitale. A dare il benvenuto a Olivia anche Donatella Possemato, direttrice della Casa di cura Santa Famiglia. "Questa nascita - spiega - rappresenta una doppia vittoria ...

La prima nata in Italia nel 2022 si chiama Olivia

Catania, prima nata del 2022: si chiama Clarissa FOTO
CATANIA – Inizia bene il 2022, la prima nata alle falde dell'Etna è una piccola donna, si chiama Clarissa. È venuta alla luce alle 00.35 nel reparto di Ostetricia e ginecologia guidato da Giuseppe Ett ...

