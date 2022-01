La più anziana al mondo compie 119 anni, ha beffato 3 epidemie (Di sabato 1 gennaio 2022) A raccontare la storia della signora Tanaka è l'Associazione Giustitalia (www.associazionegiustitalia.it) che si occupa su scala nazionale ed internazionale, della tutela delle persone anziane e ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) A raccontare la storia della signora Tanaka è l'Associazione Giustitalia (www.associazionegiustitalia.it) che si occupa su scala nazionale ed internazionale, della tutela delle persone anziane e ...

Ultime Notizie dalla rete : più anziana La più anziana al mondo compie 119 anni, ha beffato 3 epidemie ... secondo l'autorevole testimonianza del Guiness dei primati è la donna più longeva al mondo ancora ... Oggi l'anziana signora risiede in una casa di cura a Higashi - ku, nella prefettura di Fukuoka, è ...

