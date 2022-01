La peggiore immondezza che potessimo fare | i Pink Floyd e la nascita dell' album con la mucca

(Di sabato 1 gennaio 2022) A testimonianza di quanto glideisiano iconici, un amico di chi scrive questo articolo li chiama con nomignoli come 'a recchia (Meddle), 'o prisma (The Dark Side Of The Moon) e 'a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : peggiore immondezza

Tiscali.it

David Gilmour, di solito più pacioso, nell'intervista del 2002 a Tolinski, Perna e Kitt: "Un cumulo di. Eravamo davvero a terra in quel periodo, stavamo raschiando il barile. Avevamo forse ...David Gilmour, di solito più pacioso, nell'intervista del 2002 a Tolinski, Perna e Kitt: "Un cumulo di. Eravamo davvero a terra in quel periodo, stavamo raschiando il barile. Avevamo forse ...Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa sui rifiuti in Campidoglio ha fatto il punto della situazione, a qualche settimana dall'inizio del suo mandato: «Facciamo ...Per gli alberghi italiani l’anno si chiude con un passivo addirittura peggiore del 2020. Sulla base dei dati dell’osservatorio Confindustria Alberghi, infatti, il 2021 si chiude con un tasso di occupa ...