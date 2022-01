La Nasa arruola 24 teologi per studiare gli extraterrestri | Cosa si nasconde dietro? (Di sabato 1 gennaio 2022) La richiesta spiazzante della Nasa a ventiquattro tra preti e teologi per indagare su un tema che di certo non è ordinario, ma che si pone all’umanità ormai da decenni. Da tempo infatti sembra che sull’argomento potranno esserci a breve nuove rivelazioni, per questo l’agenzia spaziale ha deciso di contattare personalità religiose per approfondire alcuni L'articolo La Nasa arruola 24 teologi per studiare gli extraterrestri Cosa si nasconde dietro? proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 1 gennaio 2022) La richiesta spiazzante dellaa ventiquattro tra preti eper indagare su un tema che di certo non è ordinario, ma che si pone all’umanità ormai da decenni. Da tempo infatti sembra che sull’argomento potranno esserci a breve nuove rivelazioni, per questo l’agenzia spaziale ha deciso di contattare personalità religiose per approfondire alcuni L'articolo La24perglisi? proviene da La Luce di Maria.

Advertising

paolocol1 : RT @Satiraptus: La #NASA arruola 24 teologi in caso di arrivo degli #alieni. Se sono ostili li caccerranno a suon di sermoni, prediche e r… - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: Fratello alieno: la Nasa 'arruola' i teologi - MessereGuido : RT @Satiraptus: La #NASA arruola 24 teologi in caso di arrivo degli #alieni. Se sono ostili li caccerranno a suon di sermoni, prediche e r… - Satiraptus : La #NASA arruola 24 teologi in caso di arrivo degli #alieni. Se sono ostili li caccerranno a suon di sermoni, pred… - pass_italia : TG Verità - 28 dicembre 2021 - NASA: Arruola Teologi per guardare le stelle e prepararsi agli alieni -