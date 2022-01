La lettura come cura per i bimbi prematuri e malati, il progetto dei pediatri (Di sabato 1 gennaio 2022) Il progetto «prescrive» libri per bimbi prematuri, malati oncologici e con problemi del neuro-sviluppo, propone materiali formativi e linee guida Leggi su vanityfair (Di sabato 1 gennaio 2022) Il«prescrive» libri peroncologici e con problemi del neuro-sviluppo, propone materiali formativi e linee guida

Advertising

shiriako_ : tra oggi e domani devo finire il giro del mondo in ottanta giorni così lo segnerò come prima lettura del 2022 - Syview_ : Ho optato per la lettura, vediamo come va - arcupede : @Cesare72133517 @GuidoCrosetto Interessante, ma se in Italia non avessimo una informazione assoggettata forse le co… - MaryandAnnaLAND : Prima Lettura 1 Gv 2, 18-21 Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo. Figlioli, è giunta l'ultima ora. Come av… - StivaleDigitale : La Robotic Process Automation permette di automatizzare attività ripetitive semplici, come la lettura delle email,… -