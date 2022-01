La lettera di Pier Silvio Berlusconi a Iva Zanicchi | Sei una colonna della nostra tv

(Di sabato 1 gennaio 2022) 'Carissima Iva, con questo messaggio voglio esprimere la gratitudine di tutta Mediaset per il tuo importantissimo lavoro in tutti questi anni'. In questa stagione televisiva, durante la prima delle ...

Advertising

ERETICOeCORSARO : Pier Paolo Pasolini - Le pagine corsare : Pasolini, lettera a Luciano Serra dell'agosto 1943 - enricoavveduto : RT @vincenzoBrugal1: 'La gente che vale è poca e dispersa mentre gli imbecilli e le bestie sono in gran numero e trovano immediatamente una… - vincenzoBrugal1 : 'La gente che vale è poca e dispersa mentre gli imbecilli e le bestie sono in gran numero e trovano immediatamente… - Patty63197317 : RT @Floflor93_: Le parole di Paolo Genovese sull'importanza della stima reciproca ancor più della passione mi riportano indietro alla lette… - vaciao1 : RT @Floflor93_: Le parole di Paolo Genovese sull'importanza della stima reciproca ancor più della passione mi riportano indietro alla lette… -

Ultime Notizie dalla rete : lettera Pier

TGCOM

In questa stagione televisiva, durante la prima delle due puntate dello show evento 'D'Iva' , per celebrare gli 80 anni di Iva Zanicchi, l'ad di MediasetSilvio Berlusconi ha voluto omaggiare 'L'......- Il Municipio X revoca i bandi avviati dopo Mondo di Mezzo Di Vincenzo Bisbiglia Il caimano... Un […] Di RQuotidiano Berlusconi al Quirinale? No, grazie Lo spread, l'auto -Bce, le ...In questa stagione televisiva, l'ad di Mediaset è intervenuto nello show "D'Iva" per un ringraziamento speciale alla cantante ...Ricorderete forse le feroci polemiche negli anni Sessanta tra Pier Paolo Pasolini e la neoavanguardia del Gruppo 63. Pasolini invitava a disertare quel gruppo, altrimenti, come mi disse in una lettera ...