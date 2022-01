La Juve cerca rinforzi in attacco: ecco cosa può succedere a gennaio (Di sabato 1 gennaio 2022) L’attacco della Juve è il reparto che ha sofferto maggiormente l’addio di Ronaldo. Ad oggi, con solo ventisette reti segnate, è l’undicesimo del campionato. Allegri per gennaio ha avanzato la richiesta di un nuovo bomber per i bianconeri ed il preferito è Mauro Icardi ma può arrivare solo a determinate condizioni. Mauro Icardi, PSG Come riporta calciomercato.com, la Juventus vorrebbe portare l’ex capitano dell’Inter a Torino con la formula del prestito ma senza obbligo di riscatto, come invece vorrebbero i parigini. La trattativa non è semplice anche a causa dei rapporti freddi tra i due presidenti. Intanto Morata è entrato nella lista dei desideri del Barcellona. I blaugrana hanno offerto Depay come contropartita, ma il calciatore non è gradito da Allegri che vorrebbe un centravanti di ruolo. Lo spagnolo ... Leggi su rompipallone (Di sabato 1 gennaio 2022) L’dellaè il reparto che ha sofferto maggiormente l’addio di Ronaldo. Ad oggi, con solo ventisette reti segnate, è l’undicesimo del campionato. Allegri perha avanzato la richiesta di un nuovo bomber per i bianconeri ed il preferito è Mauro Icardi ma può arrivare solo a determinate condizioni. Mauro Icardi, PSG Come riporta calciomercato.com, lantus vorrebbe portare l’ex capitano dell’Inter a Torino con la formula del prestito ma senza obbligo di riscatto, come invece vorrebbero i parigini. La trattativa non è semplice anche a causa dei rapporti freddi tra i due presidenti. Intanto Morata è entrato nella lista dei desideri del Barcellona. I blaugrana hanno offerto Depay come contropartita, ma il calciatore non è gradito da Allegri che vorrebbe un centravanti di ruolo. Lo spagnolo ...

