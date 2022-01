La donna più longeva del mondo compie 119 anni: la vita di Kane Tanaka, tra olimpiadi, guerre e tre pandemie (Di sabato 1 gennaio 2022) Manca poco al compleanno di Kane Tanaka. La donna, giapponese, domani – 2 gennaio – compirà 119 anni. Si tratta, secondo il Guinness dei primati, della donna più longeva al mondo ancora in vita, attuale Decana dell’Umanità. Non solo una vita vissuta tra una Guerra Mondiale e l’altra, schivando bombe atomiche. Ma la signora Kane è sopravvissuta anche a tre epidemie: la spagnola (1918-1920), la Sars (2004) e (finora) al Covid-19. Oltre ad essere uscita indenne a un cancro che le fu diagnosticato quando aveva 103 anni. Oggi l’anziana risiede in una casa di cura a Higashi-ku, nella prefettura di Fukuoka: è in buona salute e trascorre le giornate a sostenere tornei di Othello, un gioco di società basato ... Leggi su open.online (Di sabato 1 gennaio 2022) Manca poco al compleanno di. La, giapponese, domani – 2 gennaio – compirà 119. Si tratta, secondo il Guinness dei primati, dellapiùalancora in, attuale Decana dell’Umanità. Non solo unavissuta tra una Guerra Mondiale e l’altra, schivando bombe atomiche. Ma la signoraè sopravvissuta anche a tre epidemie: la spagnola (1918-1920), la Sars (2004) e (finora) al Covid-19. Oltre ad essere uscita indenne a un cancro che le fu diagnosticato quando aveva 103. Oggi l’anziana risiede in una casa di cura a Higashi-ku, nella prefettura di Fukuoka: è in buona salute e trascorre le giornate a sostenere tornei di Othello, un gioco di società basato ...

