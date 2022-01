La donna più anziana del mondo compie 119 anni | ha attraversato tre epidemie ed è guarita da un tumore a 103 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 gennaio 2022) Lapiù longeva delritocca il suo record. Il 2 gennaio del 2022 spegne 119 candeline la giapponese Kane Tanaka che, secondo il Guiness dei primati è la persona piùalancora in vita, attuale Decana dell’Umanità. La signora Kane è sopravvissuta a tre– la spagnola (1918-1920), la sars (2004) e (finora) al Covid 19 – a due Guerre Mondiali, agli effetti della bomba atomica di Nagasaki e financo ad una 103. Dopo il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa della pandemia, nel novembre dello stesso anno le è riconfermato il ruolo di tedofora per l’11 maggio successivo. La staffetta però non è stata purtroppo eseguita per una difficoltà tecnica. Oggi l’signora risiede in una casa di ...