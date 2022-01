La denuncia di Fiore dal carcere: «Qui il virus dilaga: pronto al sacrificio». L’avvocato: «L’hanno condannato a morte» (Di sabato 1 gennaio 2022) Quella di Roberto Fiore nel carcere di Poggioreale è una «detenzione politica» secondo L’avvocato Nicola Trisciuoglio, frutto di un «processo politico che lo ha condannato a morte», come scrive il legale del leader di Forza Nuova sul suo profilo Facebook. Toni estremi che si aggiungono alla denuncia dello stesso Fiore ricevuta ancora oggi pomeriggio, quando al telefono ha commentato la decisione del Gip, che ieri ha respinto l’istanza di scarcerazione per motivi di salute per i rischi legati ai casi Covid nel carcere di Poggioreale che secondo il leader di Forza Nuova sarebbero in aumento: «Non importa che i magistrati continuino a rifiutare la mia scarcerazione per la mia salute – ha detto Fiore al suo legale – e che ben venga il mio ... Leggi su open.online (Di sabato 1 gennaio 2022) Quella di Robertoneldi Poggioreale è una «detenzione politica» secondoNicola Trisciuoglio, frutto di un «processo politico che lo ha», come scrive il legale del leader di Forza Nuova sul suo profilo Facebook. Toni estremi che si aggiungono alladello stessoricevuta ancora oggi pomeriggio, quando al telefono ha commentato la decisione del Gip, che ieri ha respinto l’istanza di scarcerazione per motivi di salute per i rischi legati ai casi Covid neldi Poggioreale che secondo il leader di Forza Nuova sarebbero in aumento: «Non importa che i magistrati continuino a rifiutare la mia scarcerazione per la mia salute – ha dettoal suo legale – e che ben venga il mio ...

