La Coppa d’Africa può saltare: boom di positivi, Nazionale nei guai (Di sabato 1 gennaio 2022) La quarta ondata della pandemia rischia di influenzare l’imminente Coppa d’Africa: una Nazionale registra un numero record di positivi. La tanto discussa 33ª edizione della Coppa d’Africa sta per per prendere finalmente il via, ma i timori sugli effetti che la quarta ondata di coronavirus potrà avere su un Continente ancora in gran parte scoperto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 1 gennaio 2022) La quarta ondata della pandemia rischia di influenzare l’imminente: unaregistra un numero record di. La tanto discussa 33ª edizione dellasta per per prendere finalmente il via, ma i timori sugli effetti che la quarta ondata di coronavirus potrà avere su un Continente ancora in gran parte scoperto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, VICTOR OSIMHEN SALTERA' LA COPPA D'AFRICA. L'ATTACCANTE E' STATO ESCLUSO DAI CONVOCATI DE… - sportface2016 : Il ct della #Nigeria: '#Osimhen mi ha supplicato di non convocarlo per la Coppa d'Africa' - sportmediaset : CT Nigeria: '#Osimhen mi ha supplicato di non convocarlo per la Coppa d'Africa' #SportMediaset… - Hoodlum3344 : @pasquale_caos Osimhen va a giocare in coppa d'Africa: 'che tristezza d'uomo! Pessimo esempio! Doveva rimanere a na… - SimoneVaccaro6 : @AscioneMauri Milan xk in emergenze? Se leao e rebic ci saranno. X la coppa d africa, ma che minchia dite -