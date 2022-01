La confessione shock di Clementino | Ho toccato il fondo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 1 gennaio 2022) All'anagrafe è Clemente Maccaro, ma per i suoi fan è solo, uno dei rapper più importanti del nostro paese, di certo uno dei più simpatici. Ogni suo testo nasce dal proprio paese, dall'Italia, ma anche dalla sua terra d'origine Avellino, di cui va molto fiero: attraverso il ritmo sincopato e le sue parole, ogni sua canzone fa il giro d'Italia più e più volte mettendo d'accordo nord e sud a suon di musica. Partecipando a 'The Voice Senior', il programma della Rai condotto da Antonella Clerici, come vocal coach insieme a Gigi D'Alessio, Orietta Berti e Loredana Bertè, la sua fama è aumentata esponenzialmente anche grazie ai teatrini divertenti che mette in atto con l'aiuto (o usandoli come cavie) dei suoi colleghi cantanti. Nato ad Avellino nel 1982, partecipa la prima volta a Sanremo accompagnando un altro gruppo partenopeo gli Almamegretta cantando Il ...