La conferma da importanti studi iniziati in America negli anni ' 30

(Di sabato 1 gennaio 2022) Trascorrere tempo vicine, stringersi l’un l’altra fa bene alla salute, oltre che al cuore (foto Getty Images). Dobbiamo al fuoco, sembra, la nostra socialità. Gli esseri umani che ci hanno preceduti hanno imparato dalle fiamme a difendersi, a scaldarsi, a mangiare i cibi cotti, ma non solo. È intorno ai falò che le giornate si sono allungate e che gli antenati hanno preso a raccontarsi le storie di caccia, e di dolori, e di guarigioni. Finché, sera dopo sera, anno dopo anno, la bellezza di quelle parole da scambiarsi è rimasta così impressa nel cervello da diventare necessità. Noi abbiamo bisogno di stare con gli altri. Amici intorno a un falò Loo sul ruolo del fuoco nell’evoluzione umana è stato condotto dall’Università dello Utah (pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences) e ha spiegato per la prima volta che la nostra ...