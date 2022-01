La casa di riposo Curzio Salvini riapre grazie a un progetto dell’Azienda speciale di Terracina (Di sabato 1 gennaio 2022) Terracina – Con due distinti provvedimenti, la giunta comunale di Terracina ha deliberato prima la firma dell’accordo con l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituti Riuniti del Lazio per il canone di locazione della struttura che ospita la casa di riposo ‘Curzio Salvini’ e poi l’approvazione del progetto sperimentale “Promozione di percorsi tendenti all’autonomia, all’inclusione ed alla partecipazione attiva di anziani”, iniziativa finalizzata alla riapertura della casa di riposo chiusa per tre anni a seguito dell’uragano del 2018. “La nuova configurazione giuridica delle APS dettata dalla normativa regionale – afferma il sindaco Roberta Tintari – ci ha convinto, dopo il dissequestro dell’immobile da parte dell’autorità ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 gennaio 2022)– Con due distinti provvedimenti, la giunta comunale diha deliberato prima la firma dell’accordo con l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituti Riuniti del Lazio per il canone di locazione della struttura che ospita ladi’ e poi l’approvazione delsperimentale “Promozione di percorsi tendenti all’autonomia, all’inclusione ed alla partecipazione attiva di anziani”, iniziativa finalizzata alla riapertura delladichiusa per tre anni a seguito dell’uragano del 2018. “La nuova configurazione giuridica delle APS dettata dalla normativa regionale – afferma il sindaco Roberta Tintari – ci ha convinto, dopo il dissequestro dell’immobile da parte dell’autorità ...

